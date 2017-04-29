أمانة المدينة المنورة تزيل تعديات بالضواحي

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المدينة المنورة -جازي الشريف

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من التعديات في نطاق بلدية الصويدرة والمندسة والعقيق حيث قامت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الصويدرة بإزالة تعد على أرض بيضاء في منطقة العثياء وهي عبارة عن عقوم ترابية وضفائر حجرية لغرض زراعتها والبناء عليها من مجهول وتقدر مساحتها التقريبية بـ (٥) كم وتم التعامل معها عن طريق الإزالة الفورية وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك وجاري متابعة الموقع لعدم معاودة الأحداث فيه. من جانب آخر قامت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المندسة بأعمال الإزالة الفورية التي تمت عن طريق البلدية وعددها (٦) مواقع التي تعتبر بناء حوش وتحديد أرض بيضاء لغرض زراعتها وتحديد مواقع أخرى بأعواد خشبية واسلاك شائكة وزرائب بمنطقة المويردات ومنطقة الكلا والفلا والعفره حيث تم التعامل مع التعديات وإزالتها وفق النظام وبشكل عاجل قبل اكتمالها وسيتم استكمال أزالة الزرائب التي يوجد بها أبل بعد رفعها من قبل أصحابها.

كما قامت بلدية العقيق بإزالة مزرعة بالكامل بمساحة ١٠٠٠م*٥٠٠م بجوار مسجد الميقات كذلك تم إزالة موقع بجوار سوق النعناع عبارة عن خيمة وجلسات.

من جانبه أكد وكيل الأمين لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس حمزة بن جعفر سبيه بأن الأمانة ماضية في إزالة مثل هذه التعديات.