أمانة المدينة المنورة تعتمد 24 مخططاً سكنياً

شارك عبر واتساب

أكملت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة التعمير إجراءات اعتماد عدد 24 مخططاً سكنياً

وأوضح وكيل الأمين للتعمير المهندس أحمد بن محمد العمري, أن وكالة التعمير قامت بإعتماد عدد من المخططات السكنية على رأسها مخطط حمراء الأسد بأجزائه الثمانية وبمساحة إجمالية بلغت 30.6 مليون متر مربع مما يوفر مايزيد عن 20 ألف قطعة سكنية .

وأضاف العمري أنه وفقاً لما رفع لأمين المنطقة من اعتماد هذه المخططات ضمن خطة الأمانة في الانتهاء من اعتماد المخططات المتأثرة بالمشروعات التطويرية وشبكات الطرق الإقليمية المعتمدة داخل المدينة المنورة خلال الفترة السابقة, أن الأمانة انتهت من اعتماد عدد خمسة مخططات ضمن المخططات الحكومية المتأثرة بتلك المشروعات ضمن صلاحيات معالي الأمين وذلك بمساحة إجمالية بلغت 7.6 ملايين متر مربع وبما يوفر عدد 4552 قطعة سكنية.

وبين أنه يجري حالياً اعتماد 33 مخططاً بعد أن انتهت الأمانة من دراسة تعديلها، بما يوفر 23210 قطعه بمساحة 27.2 مليون متر مربع .