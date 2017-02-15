أمانة المدينة تستقبل طلبات المرشحين لـ 4 مهن

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المدينة المنورة -جازي الشريف

حددت أمانة منطقة المدنية المنورة يوم الخميس الموافق 10 جمادى الآخرة من العام الجاري آخر موعد لتقديم أوراق المرشحين لرئاسة طائفة سوق الماشية , سوق الإبل , الجزارين , السيارات الملغى تسجيلها ” التشاليح ” ونوابهم , فيما حددت موعد الانتخابات للمرشحين على النحو التالي : سوق الإبل يوم الأثنين 14/ 6 -سوق الماشية يوم الثلاثاء 15 / 6 – التشاليح يوم الاربعاء 16 / 6- الجزارين يوم الخميس 17 / 6 فيما أوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات المهندس محمد بن عبد الله سليهم بأنه يتم استقبال طلبات المرشحين لرئاسة تلك المهن ونوابهم من الآن وحتى الخميس 10 جمادى الأخرة المقبل , مشيراً بأنه يشترط على المتقدم لرئاسة تلك المهن ونوابهم الشروط التالية :-

1) أن يكون سعودي الجنسية

2) أن يكون مشهوداً له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك ” إرفاق صحيفة سوابق جنائية ”

3) يقدم ما يثبت أنه مقيم إقامة دائمة في المدينة المنورة ( من العمدة ) ,

4) أن يكون ممارساً للمهنة مدة لا تقل عن سنة وإحضار ما يثبت ذلك من جهات حكومية ( البلدية / التجارة )

5) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة .

6) أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة المهنة سارية المفعول

7) ألا يزيد عمره عن خمسة وستين ولا يقل عن ثلاثين سنة ,

8) إلا يكون موظفاً حكومي – خاص ولا يقبل توكيل الغير .

9) أن يقدم ما يثبت خلوه من العيوب الصحية التي تعيق عمله يرفق تقرير طبي

10 ) أن يحضر معه الأوراق الثبوتية من صورة بطاقة الأحوال ورخصة محل سارية المفعول واساسها للمطابقة

كما بين سليهم بأنه من مهام رئيس الطائفة ونائبة

1) يكون لدية القدرة على تمثيل أفراد حرفتيه لدى الجهات الرسمية

2) ان يقوم بإبلاغ أي تعليمات توجه له من قبل الجهات الحكومية لإفراد حرفته .

3) أن يكون لدية القدرة على مراقبة أفراد حرفته والإبلاغ عن من يلجأ الى الخداع أو الغش من أصحاب الحرفة

4) أن يكون رقيباً على أفراد حرفته حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من الأمانة أو من الجهات الرسمية الأخرى .

وأضاف ان من الشروط الواجب توفرها للناخبين الذي يقدمون لانتخاب رئيساً ونائباً للرئيس .

1) أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة ساري المفعول .

2) أن لا يكون موظفاً ولا يقبل توكيل الغير إلا إذا كان الناخب مريض وعلى الناخب أن يحضر ما يثبت ذلك من احد المستشفيات .

3) إذا كان الناخب لدية حالة أمنية

4) اذا كان الناخب مسافرا فعليه أن يحضر ما يثبت .

ومن يرى في نفسه الكفاءة والمطابقة للشروط التقدم بالمستندات الثبوتية الى الإدارة العامة للشئون الرقابية بمبنى الأمانة في الدور الثاني .