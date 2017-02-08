أمانة المدينة تنهي عدداً من المشاريع الخاصة بدرء أخطار السيول وتصريف الأمطار
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المدينة المنورة -جازي الشريف
أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة المشاريع عدداً من مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار .وأوضح وكيل الأمين للمشاريع المهندس عدنان بن أحمد السيد بأنه تم إنشاء عدد من الأعمال الصناعية في محور درء أخطار السيول بتنفيذ عبارات وحمايات للطرق والأودية داخل المدينة وخارجها منها عبارة بطريق الأمير نايف بن عبد العزيز حيث تم الانتهاء من تنفيذ ما يربو عن (1200) متر طولي من إجمالي طول العبارة البالغ (4300) متر طولي والمستهدف إنهاؤه في الفترة الحالية بإجمالي طول (1050) متر لتسهم في تصريف مياه الأمطار بمخططات الملك فهد ومخطط المنح بالحرة الشرقية وصولاً إلى وادي قناة ، ومن جهة أخرى واستكمالاً لجهود الأمانة الرامية لإنشاء شبكات متكاملة لتصريف مياه الأمطار باستخدام الحفر المكشوف بالإضافة إلي نظام الثقب الأفقي حماية لأصول شبكة الطرق القائمة وتجنب الحفر المكشوف في المناطق ذات الازدحام المروري ووسط الأحياء فقد تم الانتهاء من تنفيذ خطوط تصريف رئيسية وفرعية ومناهل تجميع لعدد من مواقع التكورات منها طريق الملك سعود بإجمالي طول (1200 م.ط)، وتستهدف المرحلة الثانية معالجة تكورات بلغت أطوالها (600 م.ط) ، بالإضافة إلى تعديل أرصفة الجزيرة الوسطية لمنع تجمعات مياه الأمطار على حافة وجوانب الطرق الرئيسية منها طريق الإمام البخاري ويجرى حالياً معالجة تكورات طريق الملك عبد العزيز، وبذلك يكون جملة ما تم إنشاؤه (3500 م.ط) من إجمالي أطوال مستهدفة بلغت ( 5000م.ط)، كما انه تم معالجة العديد من التكورات من خلال تعديل مناسيب الطبقة الإسفلتية لما يربو عن (34) موقع بلغ إجمالي أطوالها (45.218) متر طولي.
التصنيف: محليات
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