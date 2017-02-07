أمانة جدة تحبط بيع 4 مخططات عشوائية

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جدة- إبراهيم المدني

تمكنت بلدية الجنوب الفرعية في جدة من إحباط تعديات على عدة مواقع تابعة للنطاق ضمن جهود أمانة المحافظة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات وإنفاذاً لتوجيهات معالي أ.د.هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة.

وأوضح المهندس محمد الزهراني رئيس البلدية أنه تم إحباط بيع مخطط عشوائي حديث غرب منطقة الخمرة (أرض المليسا) جوار محطة شركة الكهرباء وهي عبارة عن بتر خرسانية وعلامات تحديد تقسيمات أراضي تقدر بنحو مليوني متر مربع, كما قامت البلدية بإزالة مخطط عشوائي عبارة عن بتر خرسانية وغرف مكاتب ودكات في منطقة أبو جعالة مساحتها مليون متر مربع .

وفي ذات السياق أحبطت البلدية بيع مخطط عشوائي حديث جنوب حي السنابل وذلك بإزالة بتر خرسانية وعلامات لتقسيمات وتحديد أراضي بمساحة مائة وخمسين ألف متر مربع, كما أزالت مخططا عشوائيا شمال طريق الحرمين جوار شركة الغاز عبارة عن أعمال حفر وأسوار وبتر خرسانية تقدر بمائة ألف متر مربع إلى جانب ازالة تعديات مكونة من سور حديدي واشجار زراعية على أرض شمال طريق الحرمين تقدر بخمسين ألف متر مربع.

وفي الألفية الشعبي جنوب جدة أزالت البلدية خمسة احواش غير نظامية بمساحة ثلاثة الاف متر مربع, الجدير بالذكر أن بلدية الجنوب احبطت خلال الأربعة اشهر الماضية اجمالي نحو احدى عشر مليون ونصف المليون متر مربع .

وتشكر أمانة محافظة جدة سكان جدة على مساهمتهم في الحد من التعديات على الاراضي الحكومية، بالتبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.