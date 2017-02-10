أمانة جدة تطلق مبادرات ( كيف نكون قدوة؟ ) لمنسوبيها

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جدة – ابراهيم المدني

تحت شعار ( كيف نكون قدوة؟ ) والذي دشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ملتقى مكة الثقافي بإشراف إمارة المنطقة, رعى معالي أ د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة أولى مبادرات أمانة جدة من خلال إطلاق حملة تواقيع لمنسوبيها ضمن مبادرات البرنامج الذي تشارك فيه جميع القطاعات الحكومية والخاصة، بأنشطة وفعاليات تهدف إلى تعزيز القيم وبناء الإنسان في منطقة مكة المكرمة، وتشارك أمانة محافظة جدة في هذا المشروع الوطني من خلال حملة التواقيع لمنسوبيها وتوزيع “البروشات” و “التيشرتات” وعدد (18) رول اب على جميع ادوار مبنى الأمانة بهدف تعزيز مفهوم القدوة لدى منسوبيها.

وفي سياق متصل وضمن مبادرات ( كيف نكون قدوة؟ ) أقامت أمانة جدة في مبناها الرئيسي اليوم الأربعاء لقاءً تعريفياً لمنسوبيها تحت عنوان ( كيف يكون مشرف الحملة المنزلية قدوة ), وتم خلال اللقاء استعراض آلية المنافسة بين مشرفي ومراقبي حملات المكافحة الحشرية.

يذكر أن أمانة محافظة جدة بادرت إلى تخصيص النسبة المجانية للمساحات الإعلانية في الشوارع والطرق والميادين عبر اللوحات والشاشات الإليكترونية وذلك لدعم شعار الحملة وإيصال رسالتها إلى جميع أفراد المجتمع.