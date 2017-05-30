أمانة جدة تغلق 87 محلا مخالفا
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جدة – إبراهيم المدني
جدة – إبراهيم المدني
ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في حماية أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار جدة قامت بلدية المطار الفرعية بتكثيف جهودها في منطقة حلقة الخضار والفواكه بحي الصفا والتي تشهد كثافة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح المهندس محمد الهلال رئيس بلدية المطار الفرعية أن قسم الأسواق كثف جهوده على المحلات من أجل حماية الصحة العامة لرواد منطقة حلقة الخضار والفواكه والتي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان المبارك مبينا بأنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المحلات المخالفة والتي بلغ عددها 137 محلا وتم إغلاق 87 محلاَ مخالفاً وكان من أبرز المخالفات التي تم رصدها : عدم وجود رخصة ، مواد غذائية منتهية الصلاحية أو تظهر عليها علامات الفساد وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وسوء النظافة العامة.
الوسوم:جدة
التصنيف: محليات
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