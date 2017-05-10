أمانة جدة تنفي إجراء محادثات بنكية لتمويل المترو

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جدة – إبراهيم المدني

نفت أمانة محافظة جدة إجراء محادثات مع بعض البنوك للمساهمة في تمويل شبكة النقل العام في محافظة جدة, والذي يغطي أكثر من 800 كيلومتر, وغيرها من المعلومات المغلوطة.

وقالت في ردها على ما نشر في وسائل إعلام محلية وخارجية، إن هذه المعلومات مغلوطة ولم يصدر مؤخرا أي تصريح من أمانة محافظة جدة أو شركة مترو جدة لأي وسيلة إعلامية حول ذلك ، مؤكدة على ما تم إعلانه بشأن موافقة اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بمنطقة مكة المكرمة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة برئاسة سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, والذي تضمن اعتماد طرح ثلاثة مشاريع لمشاركة القطاع الخاص PPP .

وأوضحت الأمانة أن المشاريع المساندة لمشروع النقل العام بمحافظة جدة هي: مشروع ترام الكورنيش, ومشروع التاكسي البحري, ومشروع جسر أبحر، وأنه جاري استكمال الإجراءات النظامية لطرح تلك المشاريع للمنافسة العامة.