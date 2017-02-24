أمانة نجران تشارك في أسبوع الشجرة الـ 40

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نجران – البلاد

شاركت أمانة منطقة نجران في أسبوع الشجرة الـ 40، الذي انطلقت فعالياته، بعنوان “الشجرة حياتنا”.وأكد أمين المنطقة نجران فارس الشفق حرص الأمانة على المشاركة في الفعاليات والبرامج والأنشطة المجتمعية، منها أسبوع الشجرة إدراكاً بأهميته وأثره على المجتمع وتعزيز تلك القيمة لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار التوعية والتثقيف لأفراد المجتمع للمحافظة على البيئة عن طريق غرس ورعاية الأشجار.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل، أن مشاركة الأمانة تضمنت زراعة عدد من أشجار السدر الطبيعية في منتزه أبا الرشاش ومنتزه الملك فهد، وتفعيل معرض الأمانة الدائم بعدد من التصاميم والعبارات التوعوية، بالإضافة إلى الشاشات الإلكترونية في الشوارع والميادين العامة، وبث رسائل توعوية عبر حسابات الأمانة في وسائل التواصل الاجتماعي، وعمل لوحات فنية توعوية وتوزيعها في المتنزهات والحدائق العامة .