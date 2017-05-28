أمراء المناطق يرفعون التهنئة للقيادة

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المناطق – واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة ،وعلى الشعب السعودي و الأمة الإسلامية باليمن والخير والمسرات ، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله- ، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ‎

ودعا سموه المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش وأن يديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.