أمر ملكي بتعيين الخلف وكيلاً للداخلية

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الرياض – واس

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 97

التاريخ : 4 / 5 / 1438 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 96 ) بتاريخ 4 / 5 / 1438 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ حمد بن خلف الراشد الخلف وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبد العزيز آل سعود