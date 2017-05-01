أمطار جدة تشعل الوسائط .. وتبادل الفيديوهات يتصدر

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جدة ــ البلاد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر لحظات هطول أمطار غزيرة مصحوبة بـ”البرد على مدينة جدة و منطقة بريدة.

وتفاعل نشطاء موقع تويتر، مع الحدث السعيد حيث تصدرت هاشتاقات #أمطار_جدة، و#صوت_المطر، و#صوت_الرعد قائمة الوسوم الاعلي متابعة.

وتبادل النشطاء التغريدات و الفيديوهات.

واشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير سابق لها عن حالة الطقس، لهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( نجران، و جازان، و عسير، و الباحة، و مكة المكرمة) ويشمل الأجزاء الشرقية منها، ويمتد إلى الأجزاء الجنوبية والشرقية من مرتفعات المدينة المنورة

وكتب أحد النشطاء، : انصتوا لـ “صوت المطر، وأبعثوا ما في خواطركم للسماء فابوابها مفتوحة، تنتظر دعاء ففي وقت نزول المطر دعوات لاترد.

وكتب آخر،: امطار بلا موعد تخبرنا بان الله قادر على تغيير الأحوال في طرفة عين ، فلا تيأس و إن طال همك فكل يوم هو في شأن جديد.

وكتبت ناشطة أخرى، :محدثتكم الآن : جالسه تحت المطر، أشعر بكمية سعادة لا توصف ، اللهم لك الحمد.