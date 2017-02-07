العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أمطار على جدة يومي الأربعاء والخميس

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أمطار على جدة يومي الأربعاء والخميس
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جدة ــ البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة على جدة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان لها إن سماء جدة ستميل نسبياً للاعتدال مع قيوم تغطي اغلب المناطق الغربية والوسطى والشرقية من المملكة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

وتوقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية والشرقية لمرتفعات المدينة المنورة.

كذلك على الأجزاء الساحلية الجنوبية من غرب وجنوب غرب المملكة كما يتوقع تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر علي مرتفعات عسير، الباحة والطائف.

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التصنيف: الأولى

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