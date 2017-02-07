أمطار على جدة يومي الأربعاء والخميس

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جدة ــ البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة على جدة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان لها إن سماء جدة ستميل نسبياً للاعتدال مع قيوم تغطي اغلب المناطق الغربية والوسطى والشرقية من المملكة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

وتوقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية والشرقية لمرتفعات المدينة المنورة.

كذلك على الأجزاء الساحلية الجنوبية من غرب وجنوب غرب المملكة كما يتوقع تكون الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر علي مرتفعات عسير، الباحة والطائف.