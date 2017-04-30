أمطار على مكة وجدة .. أمير جازان يتابع التقلبات الجوية والجهود الميدانية

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مكة المكرمة – جازان – البلاد

هطلت امس أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة وضواحيها. كما هطلت على محافظة جدة أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من أحياء وسط المدينة , البلد , وبترومين, والرويس .

وشهدت منطقة جازان أمطارا غزيرة شملت مدينة جيزان ومحافظات صبيا , وبني مالك , والريث , وعدد من المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وقد تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تداعيات وآثار التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة وما واكبها من من عواصف ترابية ورياح شديدة وهطول أمطار متفرقة ومتوسطة على مدينة جيزان والمحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة , مطمئناً سموه على أوضاع المواطنين واستعدادات الجهات ذات العلاقة لمواجهة أي طارئ لا قدر الله .

وأوضح المتحدث الرسمي بالإمارة علي بن موسى زعلة أن سمو أمير منطقة جازان على تواصل مع محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والطرق والنقل والشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر والأجهزة الأمنية والقطات الحكومية ذات العلاقة للإطلاع على تطورات الموقف والتأكيد على الجميع بضرورة التواجد الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير المعدات والآليات والكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع مثل هذه الظروف واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة , موجهاً سموه بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات , مع إحاطة سموه أولاً بأول بأية مستجدات.