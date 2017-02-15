العدد 21939 19 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أمطار غزيرة على الجنادرية

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أمطار غزيرة على الجنادرية
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هطلت اليوم أمطار غزيرة على القرية التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية .

ولم تثنِ الأمطار الغزيرة, زوار ” الجنادرية ” عن الاستمتاع بفعاليات المهرجان المختلفة.

حيث توافد عددٌ كبيرٌ من الزوار, منذ وقتٍ مبكرٍ من عصر هذا اليوم للجنادرية.

وتجولوا بين جنبات الأجنحة المشاركة بالمهرجان.

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها وزارة الحرس الوطني بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة .

جعلها الله أمطار خيرٍ وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

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التصنيف: محليات

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