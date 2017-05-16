أمنيون يحذرون من ثورة جياع في إيران

شارك عبر واتساب

جدة ــ وكالات

حذر خبراء امنيون إيرانيون من احتمالية اندلاع “ثورة جياع” في البلاد، على خليفة تدهور الأوضاع الاقتصادية وحالة الغلاء التى تعيشها ايران، كاشفين عن ارتفاع أعداد الفقراء لنحو 11 مليون إيراني، هذا بخلاف ان معظم الإيرانيين لا يستطيعون العيش وتأمين حاجاتهم الأساسية.

واعاد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعسكري إيراني احرق نفسه منذ فترة قريبة بسبب تردي وضعه المعيشي وتدني راتبه، واشار المغردون ان اقدام شخص على حرق نفسه تأكيدا على حالة الأزمات الاقتصادية المتدهورة، والتضخم وارتفاع الأسعار التى تعاني منها إيران.