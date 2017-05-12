أمن المنشآت بالحدود الشمالية تنفذ فرضية اقتحام

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عرعر – البلاد

نفذت قوة أمن المنشآت بمنطقة الحدود الشمالية , فرضية محاولة اقتحام لأحد منشآتها الحيوية التي تقوم بتقديم الحماية لها, وذلك من قبل عناصر إرهابية.

وشارك بتنفيذ الفرضية الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية شملت شرطة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة المتفجرات والأمن الجنائي، والدفاع المدني، وأمن الطرق، والهلال الأحمر، والمرور، وشركة معادن للفوسفات ممثله بالأمن الصناعي، وقسم الإسعاف الطبي، وعدد من ممثلي الإدارات الحكومية كمراقبين وضيوف.

وشهد الفرضية قائد قوة امن المنشآت بمنطقة الحدود الشمالية العميد عبدالله بن حمود الوشيح, ورئيس مركز حزم الجلاميد وقادة المواقع الأمنية بمركز حزم الجلاميد ومدير شركة معادن للفوسفات بموقع حزم الجلاميد.

وقدم العميد الوشيح شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة على نجاح الفرضية، مؤكداً أن جميع القطاعات مكمله لبعضها دائماً وأبداً وأن النجاح بالحفاظ على أمن و مقدرات الوطن لا يأتي إلا بتكاتف الجميع .