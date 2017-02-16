أمن جدة يسقط عصابة تزوير عقود الأنكحة

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جدة ــ البلاد

اسقط أمن جدة تشكيلا عصابيا من أربعة صوماليين امتهنوا تزوير المستندات وعقود الانكحة، في أحد الأوكار وسط المدينة، وعثر بحوزتهم على عشرات الأختام والجوازات والشهادات الدراسية المزورة.

وتعود تفاصيل الحادثة الى تلقي شرطة جدة معلومات بحثية عن صوماليين ينشطون في تزييف المستندات بعدما اتخذوا من حيي العمارية والبغدادية وكرا لأعمالهم، واستخدامهم وسطاء في جلب الزبائن خوفا من السقوط في أيدي العدالة.

ونجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي في اختراقهم وضبطهم وبحوزتهم الأختام وعشرات الوثائق المزورة بينها عقود زواج وشهادات دراسية وشهادات ميلاد وتبليغ ولادة وتقارير طبية.

وتتبع فريق أمني نشاط الشبكة، وتقمص أحد عناصر الفريق شخصية مقيم عربي يلهث للحصول على شهادة دراسية تمكنه من الترقي في عمله، ونجح الزبون في الحصول على معلومات في غاية الأهمية، برغم مزاعم رئيس الشبكة عن قدراته في ملاحقة وتأديب كل من يغدر به.

وتبين أن أحد أفراد العصابة هو من توكل له الأعمال الفنية، ووضع الأختام، ومعالجة اللاصق، وتركيب الصور في المستندات المضروبة، وفي ساعة الصفر تم ضبط زعيمهم “مارون” في حالة تلبس أثناء تزويره شهادة جامعية للزبون الوهمي مقابل ألف ريال.