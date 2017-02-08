أمير الباحة خلال لقائه مسؤولي وأهالي المنطقة : بطولات جنودنا البواسل تشعرنا بالفخر والاعتزاز

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الباحة – واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، بما يبذله جنودنا البواسل ورجال الأمن في دفاعهم وحمايتهم للوطن ومقدساته بكل شجاعة وحزم، مشيداً سموه بالأعمال البطولية التي يسطرها جنودنا على الحد الجنوبي من هذا الوطن الغالي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في جلسته الأسبوعية بمقر إقامته في محافظة المخواة اول أمس، أصحاب الفضيلة ومشايخ القبائل وأعضاء مجلس المنطقة ومحافظي المحافظات والمسؤولين من مدنين وعسكريين .

وقال سموه ” إن ما يقوم به جنودنا البواسل للذود عن هذا الوطن ليشعرنا بالفخر والاعتزاز، ويدل على قوة الترابط واللحمة الوطنية بين القيادة والشعب، لحماية هذا الوطن الذي ننعم بخيراته الكثيرة التي لا يمكن حصرها ” .

وأكد سمو أمير منطقة الباحة أن الجميع يحزن على فقدان أحد أبناء الوطن وهم يدافعون عن وطنهم ، سائلاً الله أن يتقبلهم من الشهداء وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ،

مثمناً سموه ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من اهتمام ورعاية بمصالح الوطن والمواطن في مختلف المجالات، داعياً الله أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة – أعزها الله – .

من جانبه أكد فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الباحة الشيخ عبدالله بن أحمد القرني, أهمية السمع والطاعة لولي الأمر وتنفيذ ما أمرنا الله ورسوله به من وجوب طاعتهم ومبايعتهم، كون طاعتهم عبادة أمرنا الله بها، منوهاً بما يوليه قادة هذه البلاد من اهتمام ورعاية بالمواطنين والاجتماع بهم وبحث احتياجاتهم عن قرب .

وعدد الخيرات والنعم التي تتمتع بها هذه البلاد بفضل من الله تعالى ومن أهمها الحرمان الشريفان وولاة أمر يحكمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويطبقون شرعه ، مشيداً بما يقوم به جنودنا البواسل سواءً على الحد الجنوبي أو في الداخل من أعمال بطولية للدافع عن وطنهم ومقدساته ومكتسباته .