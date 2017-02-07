أمير الباحة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الزهراني

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الباحة – البلاد

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بعد صلاة عصر أمس الأول ، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف خالد بن أحمد بن علي الزهراني (رحمه الله) من منسوبي القوات البرية الملكية السعودية ” اللواء المظلي ” ، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، وذلك في جامع ابن إبراهيم في محافظة المندق.

وأدّى الصلاة مع سموه ، مساعد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء محمد الوذيناني ومحافظ المندق صالح بن محمد القلطي وعدد من مشايخ القبائل ومديري القيادات الأمنية والمسؤولين بالمنطقة وذوو الشهيد، وجموع من المصلين .

ونقل سمو أمير منطقة الباحة لذوي الشهيد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد ،- حفظهم الله – سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء والصالحين وأن يجعله في جنات الخلد .

وأكد سموه أن المصاب مصاب الجميع ، وأن العزاء للوطن كافة قبل أن يكون لأسرة الشهيد ، نظير ما قدمه الشهيد (رحمه الله) من شجاعة وفداء ، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه خدمة لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية مجتمعه ، مثمناً سموه المواقف البطولية التي يسطرها جنودنا البواسل على الحد الجنوبي للدفاع عن دينهم ووطنهم .

وقال الأمير مشاري بن سعود ” إن الشهيد استشهد في ميدان العز والشرف ، وهو يؤدي واجبه الذي اؤتمن عليه ، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ، وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة ، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً”.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لولاة الأمر – حفظهم الله – ولأمير منطقة الباحة على تعازيهم ومواساتهم لهم في فقيد الوطن ، مؤكدين أن ذلك يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن.