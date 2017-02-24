أمير الباحة يؤكد على تنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات

شارك عبر واتساب

الباحة – البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة، باسمه ونيابة عن المجلس وأهالي المنطقة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لهذا العام وما حملته من استكمالات لبعض مشاريع الخير الكبيرة والمتنوعة لكافة أنحاء المملكة ومنها منطقة الباحة، داعيا سموه الله العلي القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والإيمان.

جاء ذلك في كلمة لسموه خلال رئاسته للجلسة الأولى من دورة المجلس الأولى للعام المالي الحالي 1438ـ 1439هـ التي عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة .

وبارك سموه الثقة لأعضاء مجلس المنطقة من الأهالي بصدور أمر تعيينهم أعضاء في دورة المجلس السابعة، داعيا الله تعالى أن يجعل اجتماعات المجلس محققة للآمال والتطلعات، وأن يسودها روح التعاون والأخوة والحرص على إيجاد آلية عمل يتواصل من خلالها بناء الإنسان والمكان في منطقة الباحة .

وعبر سموه عن شكره للأعضاء المنتهية عضويتهم في دورة المجلس السادسة، مقدرا سموه لهم ما بذلوه من جهود خلال مشاركاتهم في اجتماعات ونشاطات المجلس واللجان المنبثقة عنه لما كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق العديد من الإنجازات المبنية على قرارات مجلس المنطقة ، التي أثمر عنها الارتقاء بمستوى الخدمات في جميع المجالات وتطور الأداء بأنحاء المنطقة .

ودعا الأمير مشاري بن سعود أعضاء المجلس من المواطنين إلى بذل اهتمامهم ومثابرتهم حيال ما يقدم أو يقدمونه للمجلس من روئ وأفكار واعطاء الوقت اللازم لدراسة مايرد للجان للسعي لنهضة شاملة للمنطقة وأبناءها الكرام،

مؤكدا أن المجلس يعلق الشيء الكثير على أعضاء المجلس من مدراء الإدارات الحكومية والخدمية بالمنطقة في تحقيق تنمية وازدهار المنطقة بالجهد والإخلاص والمتابعة المستمرة لأعمال ومشاريع اجهزتهم والحرص على تيسير أعمال المواطنين مشددا سموه على وجوب متابعة استكمال المشاريع الجاري تنفيذها والإسراع في إنهاءها وإعداد برامج زمنية لإنهاء تلك المشاريع مع اهمية اعادة ترتيب الاولويات والحرص على ان تشمل الخدمات والتنمية كافة المحافظات والمراكز والهجر ومتابعة صيانة الطرق وعبارات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول.

وقال سموه أن المجلس ينبثق عنه عدد من اللجان تقوم بدراسة محاضر المجالس المحلية وما يقدمه اعضاء اللجان من دراسات ومقترحات في مجالات متنوعة يصدر بشأنها التوصيات اللازمة داعيا سموه تلك اللجان أن تثبت فاعليتها وتكون بمستوى الآمال والطموحات وان تعقد اجتماعاتها بحضور كافة الأعضاء.

وعبر سموه عن أمله من الجميع التفاعل الدائم والحرص والشفافية بالطرح والسعي للحصول على المعلومات اللازمة والصحيحة حتى تكون توصيات المجلس أكثر واقعية ودقة متمنيا للجميع التوفيق لما فيه خير بلادنا في ظل قيادتها الرشيدة.

عقب ذلك استعرض امين عام المجلس نايف عبدالله الغامدي جدول أعمال الجلسة كما استعرض ميزانيات كلا من جامعة الباحة وأمانة المنطقة والطرق والصحة والمياه والتعليم والكهرباء والعمل والتنمية الاجتماعية والزراعة وهيئة الرياضة والشئون الاسلامية وهيئة الهلال الأحمر.

عقب ذلك ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها القرارات اللازمة.