أمير الباحة يؤكد على مواكبة العمل الخيري لرؤية 2030

شارك عبر واتساب

الباحة – البلاد

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، على ضرورة مواكبة عمل الجمعيات بالمنطقة للرؤية الوطنية 2030 ودعم التحول نحو الإنتاج وعدم الاكتفاء بالرعوية التي كانت سائدة في أعمال الجمعيات الخيرية، مشيراً إلى أنه لن يألو جهداً في تسخير كافة الإمكانيات منه شخصياً ومن كافة الدوائر ذات العلاقة لتكوين قطاع غير ربحي قوي ومهني يسهم في التنمية الوطنية لخدمة المستفيدين من هذا القطاع المبارك .

ونوه خلال ترؤسه اجتماعا مع رؤساء الجمعيات الخيرية بالمنطقة ، بموافقة مؤسسة الملك خالد الخيرية لتبني المجلس والجمعيات التابعة لهم بالتدريب والتأهيل حسب خطط مدروسة، لاسيما أن جمعية الملك خالد تحتل المقدمة في مجال العمل الخيري المؤسسي والدراسات البارزة في هذا المجال ، مثمناً سموه الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الخيرية، وكل أعمال الخير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .

وقال الأمير حسام بن سعود : ما يمثله العمل الخيري من أهمية في بناء مجتمع تسوده المودة والمحبة بين أفراده، ووفق ما حثنا عليه ديننا الحنيف، من حيث تلمس احتياجات وأحوال أبناء المجتمع، ومد يد العون لكل محتاج ، مفيداً أن هذا الاجتماع يأتي للاطلاع على سير عمل الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وما تقدمه من إنجازات وعمل خيري متواصل.

وأشاد سموه بجهود العاملين بالجمعيات، وما يقومون به من عمل خيري مخلص، يهدف إلى إسعاد الآخرين وتقديم العون والمساعدة لهم، كما شكر سموه الجهود التي تبذلها جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية برئاسة الدكتور صالح عباس الغامدي التي قدمت العديد من البرامج الخيرية والمساهمات .

واطلع سموه والحضور على جدول أعمال الاجتماع المتضمن اعتماد الخطة التشغيلية للمجلس وحصر الاحتياجات الفعلية لتدريب منتسبي الجمعيات واعتماد برامجها بالإضافة إلى خطط تكوين الشركات مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالعمل الخيري، واستعراض الجهود التى بذلتها .