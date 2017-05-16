أمير الباحة يرأس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة 89

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الباحة- البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة أمس، الجلسة الأولى من جلسات مجلس المنطقة للعام المالي 1438 / 1439هـ، في دورته الـ 89 ، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة .

واستهل سموه الجلسة بكلمة رفع خلالها أسمى آيات الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميراً لمنطقة الباحة ، سائلاً الله أن يمده بالعون والتوفيق لأداء عمله على الوجه المطلوب الذي يحقق تطلعات القيادة, ويرضي آمال أهالي الباحة.

وأعرب سمو أمير الباحة باسمه واسم أهالي المنطقة عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ، على ما قام به من جهود لخدمة المنطقة وأهلها خلال فترة عمله في إمارة منطقة الباحة، مثمناً سموه المشاعر الطيبة التي عبر عنها أهالي المنطقة ومشايخ القبائل بمناسبة تعيين سموه أميراً للباحة .

وأكد سموه أنه سيمضى بحول الله وتوفيقه ثم بتعاون الجميع لخدمة المنطقة التي تستحق الكثير والكثير لتحقيق ما يصبوا إليه أهالي الباحة, مشيراً سموه إلى ما يمثله مجلس المنطقة من أهمية لتحقيق التنمية بالمنطقة من خلال تحديد احتياجاتها من المشاريع وترتيب أولوياتها .

ونوه الأمير حسام بن سعود، بالجهود التي بذلها الدفاع المدني والجهات المعنية في رفع الأضرار جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، مؤكداً على الإدارات الخدمية المختصة بإزالة الأضرار وإعادة كل شيء على ما كان عليه وتهيئة الطرق ومتابعة ذلك ميدانياً بما يحقق راحة أهالي المنطقة، متطلعاً سموه إلى متابعة مشاريع درء أخطار السيول وسرعة تنفيذها وإحاطة مجلس المنطقة بما يتم حيال ذلك.

وشدد سمو رئيس مجلس منطقة الباحة، على مديري فروع الوزارات أهمية متابعة المشروعات الجاري تنفيذها أولاً بأول والتنسيق مع الوزارات التابعة لها في هذا الشأن، وتذليل المعوقات لتفادي تأخر تلك المشروعات والتأكيد على الشركات المنفذة بتوفير المعدات والعمالة اللازمة، حتى تظهر تلك المشروعات لحيز الوجود والاستفادة منها في أوقاتها المحددة، حاثاً على بحث المشاريع المتأخرة والمتعثرة وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وأهاب سموه بالجميع إلى الإعداد الجيد لصيف هذا العام والعمل كل فيما يخصه لإظهار صيف الباحة بالشكل المناسب وبما يلبي رغبات المصطافين والزوار والمتنزهين ، مشيراً سموه إلى أن إمارة المنطقة تتابع مع الجهات المعنية منذ وقت مبكر مراحل إعداد برامج وفعاليات صيف هذا العام والعمل على إنجاح ما يتضمنه من برامج وفعاليات ستشمل بعض محافظات ومراكز المنطقة.

وطالب سمو أمير الباحة الجميع بإظهار المنطقة بالمظهر اللائق وتوفير مختلف الخدمات للمصطافين والحرص على متابعة مستوى الخدمات وتهيئة المواقع من قبل الجهات المعنية حتى يخرج المصطاف بانطباع طيب عن المنطقة، مرحباً سموه بمن يفد إلى المنطقة من زوار ومصطافين سواءً من داخل المملكة أو خارجها ، داعياً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان .

بعدها ناقش سموه والمجتمعون جدول أعمال الجلسة الثانية من جلسات المجلس، حيث اطلع المجلس على المشروعات الجاري تنفيذها والمتأخرة منها والمتعثرة ونسب الإنجاز لإدارات الجامعة ـ الأمانة ـ الطرق ـ الصحة ـ المياه ـ التعــــــليم ـ الكهرباء ـ العمل والتنمية الاجتماعية ـ الزراعة ـ الإسكان ـ رعاية الشباب ـ الشؤون الإسلامية ـ الهلال الأحمر، حيث ناقش سموه مع كل عضو من ممثلي الإدارات الحكومية بالمجلس، المشروعات الخاصة بإدارته، وأبرز منجزاتها والخطط المستقبلية لها.

بعد ذلك تلا أمين منطقة الباحة نايف بن عبدالله الغامدي أهم القرارات التي صدرت في دورة المجلس للعـــــام المالي 1437 / 1438هـ ، ثم اطلاع المجلس على محضر لجنة التنسيق والمتابعة في دورته الثالثة والعشرين للعام المالي 1438 / 1439 هـ ، ومحضر لجنة التعليم والثقافة والشباب، فيما شهدت الجلسة الثالثة مناقشة محضري لجنة الخدمات والمرافق العامة، والتنمية الاجتماعية والأسرية .

وسيواصل المجلس عقد جلساته على مدى اليومين القادمين، حيث سيتم خلال الجلسة الرابعة التي ستعقد يوم غدٍ، مناقشة محاضر لجان التنمية الزراعية وتطوير الغابات، والخدمات الصحية والبيئية، والتنمية الاقتصادية والسياحية، والتنمية الإدارية والقوى العاملة ، إلى جانب ما يستجد على جدول أعمال المجلس ،

فيما خصصت الجلسة الخامسة والختامية التي ستعقد يوم الأربعاء القادم – بمشيئة الله – لمناقشة القرارات والتوصيات التي أعدت من قبل الأمانة العامة لمجلس المنطقة في محضر الجلسات وفق ما ورد في تقارير ومحاضر اللجان التي تم استعراضها في جلسات دورة المجلس الحالية .