أمير الباحة يرعى حفل خريجي الجامعة

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الباحة – واس

يرعى صاحب السّمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غدا الاثنين حفل تخريج الدفعة الـ 11 من طلاب جامعة الباحة للعام الجامعي 1437- 1438هـ، وذلك بمدينة الملك سعود الرياضية.

من جهته قدّم معالي مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة على رعايته للاحتفاء بأبنائه الخريجين من خلال مشاركة سموه فرحتهم ليكونوا أدوات فاعلة في بناء هذا الوطن الغالي.

وأكد الدكتور كوشك أنّ رعاية سموه تعكس مدى الاهتمام والحرص الذي توليه الحكومة الرّشيدة بقيادة خادم الحرمين الشّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ لدعم مسيرة العلم والتّعليم من خلال مشاركة أبنائهم وبناتهم الطّلاب والطّالبات فرحتهم في يوم تخرجهم بعد أن تسلّحوا بأدوات العلم والمعرفة.

كما رفع معالي مدير الجامعة عبارات الشكر والتقدير لصاحب السّمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -سابقاً- على ما قدّمه للجامعة من دعم رعاية واهتمام، كما قدّم شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى على ما تلقاه جامعة الباحة من دعم ومتابعة.

وأشار الدكتور كوشك إلى أن احتفاء جامعة الباحة بهذه الكوكبة من الخريجين والخريجات يأتي في إطار الرسالة السّامية التي تحملها الجامعة للسعي نحو تأهيل الكوادر الوطنية الشابة لتأخذ دورها الرّيادي في المشاركة النّاجعة لإكمال مسيرة بناء هذا الوطن الغالي لمواصلة الرّكب في تنمية مجتمعاتهم، نظير ما تقدّمه القيادة الرّشيدة من مكوّنات وأدوات ووسائل خادمة للعلم وطلابه، معبراً عن سعادته بهذه المناسبة الغالية على الجامعة وهي تزف كل عام كوكبة من أبنائها وبناتها إلى ميادين العمل؛ ليقدموا خلاصة علمهم وجهدهم ولباب ما لديهم لبناء هذا الوطن المبارك والمشاركة في مسيرته التنموية.