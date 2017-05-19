أمير الباحة يطلع على منجزات(التحفيظ) ويؤكد على الوسطية

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الباحة – البلاد

نوه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، ببرامج ومناشط الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة لخدمة وتعليم كتاب الله عز وجل ، مشيراً إلى أن ذلك جاء بفضل الله ثم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من رعاية واهتمام بالغين بتقديم كل ما من شانه خدمة كتاب الله والحفاظ عليه .

وأكد خلال اطلاعه على أعمال الجمعيات على أهمية تكريس مبدأ الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الغلو والتمسك بسماحة الإسلام والرفض لكل ما يشوهه، متمنياً سموه لهم التوفيق لكل مافيه تعليم كتاب الله وتخريج الحفظة ليكونوا نافعين لدينهم ثم لوطنهم .

وكان أمير الباحة قد استقبل في مكتبه بديوان الإمارة ، معالي رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ عبدالله بن أحمد القرني ، ورئيس الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني ، ورؤساء أفرع الجمعية بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميراً لمنطقة الباحة .

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من الدكتور الزهراني عما تضمنه التقرير من إحصائيات للشؤون التعليمية بالجمعيات، مستعرضاً الإحصائيات الخاصة بعدد الجمعيات في المنطقة البالغ عددها 9 جمعيات يدرس بها 12 ألف طلاب وطالبة ، يلتحقون بنحو 488 حلقة تحفيظ قرآن.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري.