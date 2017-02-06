العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أمير الباحة يعزي الشيخ بن سويعد

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أمير الباحة يعزي الشيخ بن سويعد
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الباحة – إبراهيم عريبي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تعازيه ومواساته لشيخ قبيلة بن كبير الشيخ عثمان بن سويعد الغامدي ، في وفاة نجله العقيد خالد بن عثمان بن سويعد مساعد مدير مرور الباحة ، الذي توفي إثر حادث مروري تعرض له – رحمه الله – .

وسأل سموه خلال زيارته أمس لمنزل الشيخ بن سويعد بمحافظة بلجرشي الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهته أعرب والد الفقيد وذويه عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الباحة على تعازيه ومواساته لهم التي كان لها ابلغ الأثر في تخفيف المصاب ، مشيراً إلى أن ذلك غير مستغرب من سموه .

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التصنيف: محليات

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