أمير الباحة يعزي شيخ قبيلة بني كبير في وفاة نجله العقيد خالد بن سويعد

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

تعازية ومواساته لشيخ قبيلة بني كبير الشيخ عثمان بن سويعد.

وذلك في وفاة نجله العقيد خالد بن عثمان بن سويعد مساعد مدير مرور منطقة الباحة . ‬

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وسأل سموه في أتصال هاتفي اليوم مع الشيخ بن سويعد، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهل وذويه الصبر والسلوان .‬

وعبر ذوو المتوفى من جانبهم عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الباحة.

على تعازيه ومواساته التي كان لها الأثر في التخفيف من مصابهم .‬