أمير الجوف يثمن شراكة أرامكو لمهرجان الزيتون

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الظهران – حمودالزهراني

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الجوف، دور أرامكو السعودية الشريك الاستراتيجي لمهرجان الزيتون بالجوف الذي يقام في مركز الأمير عبدالإله الحضاري في مدينة سكاكا.

وكرم سموه أرامكو السعودية بهذه المناسبة، حيث تسلم نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية الأستاذ ناصر بن عبدالرزاق النفيسي درعاً تقديرية من سموه خلال حفل إطلاق فعاليات المهرجان.

وكان سمو أمير منطقة الجوف قد زار جناح أرامكو السعودية ضمن المعرض المصاحب للفعاليات، وأبدى إعجابه بما يقدمه الجناح لعموم الزائرين كما استمع إلى شرح من أحد المستفيدين من برنامج استزراع شتلات الزيتون الذي تنظمه الشركة في منطقة الجوف وتعرض تفاصيل عنه في جناحها.

وتعرض الشركة في جناحها بالمعرض المصاحب للمهرجان معلومات ونماذج لجهودها في مجال المواطنة في منطقة الجوف من خلال دعم مشروع استزراع شتلات الزيتون الذي أطلقته منذ عام وذلك ضمن رعاية أرامكو السعودية للفعاليات التنموية والاقتصادية والثقافية في المملكة.

ويقدم جناح الشركة المشارك في الفعاليات تجارباً نوعية لعدد من المستفيدين من البرنامج ومشاريعهم الصغيرة في استزراع الزيتون في المنزل كخطوة تجاه تأسيس مشاريعهم التجارية الخاصة بهم بعد ذلك.