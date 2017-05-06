أمير الحدود الشمالية يتفقد مدينة وعد الشمال

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طريف – البلاد

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مدينة وعد الشمال في محافظة طريف .

وكان في استقباله في مقر المدينة معالي الرئيس التنفيذي لشركة معادن المهندس خالد المديفر ومديري العموم في شركات التعدين , حيث قام سموه بالاطلاع على مخططات مدينة وعد الشمال واستمع لشرح مفصل من الرئيس التنفيذي عن مشاريع المدينة المنفذة والجاري تنفيذها والشركات التي تعمل في عدد من القطاعات التشغيلية وشركات التعدين , كما اطلع على المجسمات التعريفية لأعمال الشركات المنفذة.

وقدم معالي الرئيس التنفيذي لشركات معادن هدية بهذه المناسبة عبارة عن نماذج وقطع من منتوجات وعد الشمال , ثم قام بجولة ميدانية داخل المشاريع المختلفة في التعدين والغاز والفوسفات والمشاريع المساندة وأعمال البنى التحتية.

وزار سموه منطقة المصانع وتجول فيها واستمع لشرح مفصل من المشرفين التنفيذيين عن أعمال المصانع وطاقاتها الإنتاجية وزيارة ميدانية لمنطقة الإسكان الخاصة بإسكان المهندسين والفنيين والعاملين الذي يشتمل على العديد من الفلل والشقق السكنية واطلع سموه على نماذج منها التي تم تنفيذها على أفضل الطرز المعمارية وتؤمن السكن المريح لمنسوبي مدينة وعد الشمال.