أمير الرياض يتفقد محافظتي حوطة بني تميم والحريق

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الرياض- واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، محافظتي حوطة بني تميم والحريق ، ودشن بهما مشروعات تنموية بقيمة 280 مليون ريال إضافة إلى مشروعات جاري العمل عليها بالمحافظتين بلغت تكلفتها في الحوطة 814 مليون و377 مليون في الحريق .

وأوضح سمو أمير منطقة الرياض أن الزيارات جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، لافتاً النظر إلى أن طريق الحائر حوطة بني تميم الذي يخدم المحافظتين يحتاج إلى بحث وتطوير مفيداً أن الاعتمادات وصلت له وسيكتمل بإذن الله .

وأكد سموه في تصريح صحفي أن مبدأ الثواب والعقاب وارد ، فدائما يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت ,وهو أمر واضح نسير عليه .

وقال ” كثير من المشروعات التي طلبها الأهالي وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي من طرق ومستشفيات ستكتمل إن شاء الله بوجود الاعتمادات قريباً ، وهي خاضعة للدراسات الآن لتحقيق مبتغاهم ” ,مشيرا إلى أهمية البلديات والمجالس البلدية متمنياً أن توفق لإيجاد آلية واضحة وميسرة للعمل .

وحول المنتوجات الزراعية من الحمضيات التي تزخر بها المحافظتان أكد سموه أنها مفخرة جاءت باهتمام من المزارع لإبراز محافظاتهم .وتنوعت المشروعات التي دشنت وجاري العمل عليها بين الصحية والبلدية والتعليمية والإسكان ومشروعات لوزارة الداخلية وللعدل وللزراعة والهيئة العامة للرياضة ومؤسسة التقاعد ومشروعات للكهرباء والمياه والطرق .

والتقى سموه في مبنى كل محافظة برؤساء المحاكم والقضاة و المشائخ ورؤساء المراكز وأهالي كل محافظة واستمع منهم إلى طلباتهم واحتياجاتهم .

واجتمع مع المجلسين المحلي والبلدي، وناقش معهما جداول الأعمال المعدة مسبقاً التي تتضمن احتياجات المحافظات بأولوية ، وأكثر العوائق التي تواجه كل محافظة ، واستمع من أعضاء وعضوات المجالس المرئيات والحلول ، وتطلعاتهم عن المحافظة ، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة .

وشارك في الاجتماع مديرو عموم على مستوى منطقة الرياض لجهات حكومية كجامعة الأمير سطام والبلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق الإسكان والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة .

وفي جولة سموه على المحافظات زار مستشفى الحريق ووقف على طريق الحوطة والحريق وزار مواقع اعتمدت عليها مشروعات .

كما شرف سموه حفل أهالي محافظة حوطة بني تميم وذلك في مركز البلدية للاحتفالات .

وأعرب الأهالي في كلمة لهم خلال الحفل عن بالغ شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على الزيارة والاستماع منهم عن تطلعاتهم مؤكدين أن أثر الزيارة بالخير على المحافظة وأبنائها .

ثم ألقى الأمير فيصل بن بندر كلمة قال فيها” إن لحوطة بني تميم وقفات مع الدولة السعودية في مراحلها المتعددة، وفي هذا العهد وعهد المؤسس كان لها دور بارز في توحيد هذا الكيان فنسأل الله تعالى أن يجعلها دائما مهبط خير وأن يكون أبناؤها على مستوى الثقة لما فيه الخير والصلاح، إننا أيها الإخوة في هذا الوطن نسعد جميعا بقيادة واضحة وراسخة موجهة للجميع لما فيه الخير والنجاح لكل جزء من وطننا، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يبلغكم تحياته ويرجو لكم دوام التوفيق والسداد وكذلك سمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده.

وأضاف سموه ” إن هذه المحافظة شعرت بها ثباتا واضحا وقدرات لها مكانة عندنا جميعا ولها أبناء يستطيعون أن يفكروا بشكل جيد ويخدموا هذه المحافظة بكل ما أوتوا من قوة فلهم جميعا الشكر والتقدير على هذه المواقف، وستكون دولتكم معكم دائما كما كانت سابقا ومستمرة – بإذن الله- في المستقبل لما فيه عزة المحافظة وأركان هذا الوطن، معربا عن شكره لجميع الأجهزة الحكومية ومنسوبي القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الذين يؤدون دوراً كاملاً , وحثهم على المزيد وسيكونون لبنات خير وبركة وسلامة وسؤدد لهذا الوطن، متمنيا للجميع دوام التوفيق .

ثم تناول الجميع طعام الغداء الذي أعد بهذه المناسبة .

كما شرف سمو أمير منطقة الرياض حفل أهالي الحريق الذين أعربوا في كلمة لهم خلال الحفل عن بالغ شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على الزيارة مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على قادة البلاد للتواصل والاستماع لمطالب المواطنين .

وقال سموه في كلمة لأهالي الحريق ” أتينا إليكم بتوجيه كريم من قائد عظيم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي أوصانا بأن نسمعكم ونأتي إليكم وننقل ما لديكم له -أيده الله-، وهذا توجيه ملكي كريم، وسأقدم له تقريراً واضحاً لينظر في احتياجكم ويطمئن على ما تحقق لديكم وهذا هو مبدأ ومنهج ملوك هذا البلد العظيم”.

وأضاف “نحن في بلد يتكاتف مع بعضه لبعض كل ذراع مهم يسند الآخر في مسيرة التنمية والدفاع عن الوطن بكل ما أوتينا من قوة “، مشيراً إلى أن وطننا بحاجة إلينا جميعاً وإن عملنا ومنهجنا وسبيلنا واضح شاكراً الله أن جعلنا جميعاً متحابين متكاتفين على منهج سليم بناء.

وقال سمو أمير الرياض: “هذه المحافظة العزيزة نفخر بها جميعاً ونعتز بمسيرتها العظيمة التي واكبت التوحيد لهذا الوطن ومحافظة الحريق لها في قلوبنا مكانة ولها في التاريخ بصمة ولها في المسيرة منهج عمل نرجو أن يثاب أهلها على ما قدموا للوطن من خير وفير” .