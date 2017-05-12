أمير الرياض يرعى تخريج طلاب وطالبات مدارس المملكة

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الرياض – البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفل تخريج طلاب مدارس المملكة وذلك في مقر المدارس .

‏وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المدارس مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله المانع والمشرف العام على المدارس الدكتور ناصر بن عبد العزيز الملحم وأولياء أمور الطلبة ومنسوبو المدارس .

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم بدأت مسيرة الخريجين.

بعدها القى المشرف العام على المدارس كلمة عبر فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على كريم استجابته لدعوة المدارس وتفضله برعاية هذا الحفل وتكريم الخريجين لهذا العام الذي يتوج عاماً زاهراً في مسيرة مدارس المملكة.

وحث الملحم الطلاب على إكمال مسيرتهم العلمية والعملية والمواصلة في تنمية مهاراتهم والبحث عن اكتساب الخبرات والعمل بكل جد واجتهاد مبيناً أنهم عماد الوطن ولبنت عطاءه وإنجازاته .

بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث قدم طلبة المدارس اوبريت ” المملكة في قلب العالم ” والذي اشتمل على عدد من اللوحات الوطنية المعبرة عن ما يمتلك الطلاب من مشاعر صادقه تجاه وطنهم ومليكهم ومكانة المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي .

ثم قدم الطلاب العرضة السعودية .

عقب ذلك وزعت الدروع التذكارية والتقطت الصور التذكارية مع سموه بهذه المناسبة .

وفِي ختام الحفل هنأ الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي الخريجين وأهاليهم بهذا اليوم ، وقال ” الحمد لله على المستويات العالية ونتمنى للجميع التوفيق وإكمال المسيرة في ظل ‏قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد” .