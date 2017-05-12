أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة شقراء

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, مساء اليوم ,حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة شقراء.

وذلك على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء . وبلغ خريجو الدفعة الثامنة من كليات التربية (1436) طالباً تخرجوا من (4) أربع كليات موزعة على ثلاث محافظات هي :

محافظة شقراء ومحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف.

ودرسوا وتخرجوا في العديد من التخصصات هي :

التربية الخاصة ، وعلم النفس، والرياضيات، والفيزياء والكيمياء ، واللغة العربية ، واللغة الإنجليزية .

وكليات العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية إدارة الأعمال, و( 1876 ) طالباً تخرجوا من (7) كليات موزعة على (6) ومراكز هي :

محافظة شقراء ، و محافظة حريملاء ، ومحافظة الدوادمي ، ومحافظة ثادق ، ومحافظة القويعية ، ومحافظة عفيف و مركز ساجر.

و درسوا وتخرجوا في العديد من التخصصات هي : الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي ، وإدارة الأعمال، والقانون، والإدارة المالية ، والمحاسبة.

فيما بلغ عدد خريجو كليات المجتمع ( 152 ) طالباً تخرجوا في (4) أربع كليات موزعة على أربع محافظات هي : محافظة شقراء ومحافظة الدوادمي ومحافظة حريملاء ومحافظة القويعية في تخصصات مختلفة هي : إدارة الأعمال البنكية ، والإدارة المالية ، وإدارة الموارد البشرية ، والسكرتير التنفيذي، وعلوم الحاسب ، وشبكات الحاسب ، والمحاسبة.

وبلغ عدد خريجو كليات العلوم الطبية التطبيقية (184) طالب في (3) ثلاث كليات من كليات الجامعة موزعة على ثلاث محافظات هي : محافظة شقراء ومحافظة الدوادمي ومحافظة القويعية ، وتخرجوا في تخصصات المختبرات الطبية ، والتمريض ، والتأهيل الطبي . وخريجو كلية الهندسة في الدوادمي وعددهم (141) طالب، تخرجوا في ثلاث تخصصات هي : الهندسة الكهربية ، والهندسة المدنية ، والهندسة الميكانيكية و (55) طالباً من كلية الصيدلة بالدوادمي تخرجوا في تخصص دكتور صيدلي وهي الدفعة الأولى من خريجي كلية الصيدلة.

هذا بالإضافة للدفعة الأولى من خريجو كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء وعددهم (34) طالب تخرجوا في تخصص علوم الحاسب. وهنأ الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي الخريجين وقال : “ولله الحمد نجد اليوم جامعاتنا في المحافظات تنتج هذه المخرجات المتميزة فهذا استثمار في البشر ونحن ننظر للبشر قبل الحجر فالحمد لله تحققت لدينا كثير من الأمور والإنجازات الآن في المحافظات، وجامعة شقراء وما زفته لنا من هؤلاء الأخوة الخريجين (ستة آلاف خريج وخريجه) هذا العام شي نفخر به جميعاً ونعتز بهذه المخرجات الوطنية في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة الملك شخصياً لمحافظات منطقة الرياض تجسيداً لما توليه الدولة لهذه المنطقة والمناطق الأخرى في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف سموه : ” أسجل شكر وتقدير للزملاء في ألجامعه وعلى رأسهم معالي الدكتور عوض بن خزيم الأسمري مدير جامعة شقراء وكذلك الزملاء وهيئة التدريس ولكل من يعمل في هذا الإنتاج بشكل جيد وسليم وأهنئ الإخوة الناجحين وأيضا الأمهات والآباء”. وأردف الأمير فيصل : نحن نريد شعب متعلم يفيد البلد يكتسب وعي معرفي واجتماعي واضح وسليم وهذه الحمد لله ما تقوم عليه الدولة, والجامعات اليوم أصبحت بعد توفيق الله مراكز أبحاث قبل كل شي وتنتج في الحقيقة أبحاث للوطن تفيد في شتى المجالات وهي حواضن جيده لهذه وتصل خدماتها لكل الوطن .