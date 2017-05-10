أمير الرياض يرعى حفل خريجي الجامعة الإلكترونية

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل تخرُّج (304) طلاب يمثلون الدفعة الثانية من طلاب البكالوريوس، والدفعة الثالثة من طلاب الماجستير في الجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وأقيم حفل بهذه المناسبة، ألقى خلاله مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، كلمة عبر في مستهلها عن سعادته بتشريف ورعاية سمو الأمير فيصل بن بندر، وحضور سمو نائبه، حفل تخرج وتكريم طلاب الجامعة الإلكترونية الخريجين،

مبينًا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام سموه بالجامعة الذي يعد امتداداً للدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-.

وأضاف : اليومَ نقفُ أمامَ غرسِ خطط حكومتنا الرشيدة بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانِ بنِ عبدِالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بتخريج الدفعة الثانية من طلاب الجامعة السعودية الالكترونية للعام الجامعي 1437- 1438هـ في برامجَ وتخصصاتٍ مختلفة ومتوائمةً مع احتياجاتِ سوقِ العملِ وملبيةً لمتطلباتِ التنميةِ . وأعلن الدكتور الموسى خلال الحفل عن تخصيص (50) مقعداً للقبول سنوياً كمنحة من الجامعة السعودية الالكترونية باسم سمو أمير منطقة الرياض.