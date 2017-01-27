أمير الرياض يستقبل الأمير تركي بن طلال والمواطن العنزي

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الرياض واس – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، والمواطن محمد بن عقلة العنزي وذويه، الذين عفوا عن دم ابنهم، لوجه الله تعالى .

وسأل سموه الله العلي القدير، أن يجعل ماقدموا في عفوهم بميزان حسناتهم، واصفاً عملهم بالموقف الرجولي، الذي يدل على المنهج الصحيح، ‏وشيم أبناء هذا الوطن الغالي ، مستشهدا بقوله تعالى ( فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ).

وأعرب سموه عن شكره للأمير تركي بن طلال على مساعية الطيبة، داعياً الله العلي القدير، أن يحفظ هذا البلد، ويديم عليه أمنه وأمانه، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين .