أمير الشرقية يؤكد على رفع جودة المياه

شارك عبر واتساب

الدمام-حمود الزهراني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله بمكتبه بديوان الإمارة ، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي، ووكلاء الوزارة وكبار مسؤوليها.

واطلع سموه في بداية اللقاء على عرضٍ مختصر عن المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة الشرقية، حيث قدم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة على (الإستراتيجية الوطنية للبيئة) التي تعمل الوازرة عليها حالياً،

بالإضافة إلى حزمة من مشروعات الوزارة بالمنطقة الشرقية، كان أبرزها: المشروع الذي عملت عليه الوزارة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة التحلية بالخبر لترتفع من 360 ألف متر مكعب إلى 450 ألف متر مكعب.

وشدد سمو أمير المنطقة الشرقية على ضرورة رفع جودة المياه في كافة محافظات المنطقة، مشيداً بالجهود التي تبذلها الوزارة في مجال المحافظة على البيئة ، حاثاً على بذل المزيد من الجهود في مجال التوعية،

مؤكداً على ضرورة استمرار حملات التوعية بترشيد استخدام المياه، معتبراً أن الهدر المائي لا يقل خطورةً عن الهدر المالي.من جهته أعرب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على ما تفضل به من نصحٍ وتوجيه، مؤكداً أن دعم واهتمام سموه كان خلف ما حققه فرع الوزارة من منجزات.