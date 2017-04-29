أمير الشرقية يرعى تخريج 1513 طالبا بالهيئة الملكية

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الجبيل – حمودالزهراني

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حفل تخرج 1513 طالبا من قطاع الكليات والمعاهد في الهيئة الملكية بالجبيل في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

وقال مدير عام قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور علي بن حسن عسيري إن للتقدم والتطور والنجاح قصصا تبدأ برؤية، ولذا وضعت قيادتنا- بفضل الله تعالى- هذا الأمر نصب العين فكانت رؤية 2030″. واليوم تسعد قلوب 1513 طالباً في قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل وقلوب أهاليهم واساتذتهم بل الوطن بأكمله ، وهم ونحن نرى ثمار حصاد هذه السنين من السهر والتعب والجهد، والاجتهاد وتزداد سعادتهم برؤية سموكم الكريم مشاركاً إياهم هذه الفرحة ، في ليلة ستبقى ذكراها محفورة في الوجدان مدى الزمن.

عقب ذلك عُرض فيلم (الرؤية والقطاع) والذي استعرض خطط وجهود قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل في سبيل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.”