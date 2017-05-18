أمير الشرقية يطمئن على مصابي الاعتداء الإرهابي بالعوامية

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الدمام – حمود الزهراني

زار الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية امس, المصابين من رجال الأمن الذين تعرضوا لحادث إطلاق نار بحي المسورة بالعوامية, وذلك بمستشفى الأمن العام بالدمام .واطمأن سموّه على صحة المصابين, سائلاً الله أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل.

ونقل سموّه للمصابين تمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -, للمصابين بالشفاء العاجل, وأن يمنّ عليهم بالصحة والعافية .

من جانبهم أعرب رجال الأمن عن شكرهم لسمو أمير المنطقة, على زيارته لهم والاطمئنان على صحتهم, مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى الميدان بعد إكمال العلاج للتصدي للإرهابيين والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي علينا جميعاً, عادين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به .