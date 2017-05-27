أمير الشمالية يدشن الخدمات الإلكترونية لـ(ريادة)

شارك عبر واتساب

عرعر – البلاد

‏‎دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر الإمارة عدداً من (الخدمات الإلكترونية) التي تندرج تحت مشروعات برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق “ريادة ” الذي تُشرف عليه وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق العميد محمد بن علي الهبدان وفريق مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق “ريادة ” الخاص بالخدمات الإلكترونية وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة.

ويتضمن البرنامج “ريادة” خمسة مشروعات رئيسية هي : (الإستراتيجية والحوكمة وتقنية المعلومات والموارد البشرية والاتصال المؤسسي ومتابعة التحوّل والتغيير).

‏‎وتشمل المنظومة التي جرى تدشينها حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها إمارة المنطقة للمواطنين والمقيمين عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر) وتشمل (33) خدمة إلكترونية منها (18) خدمة للمواطنين و(15) خدمة للمقيمين وتُمثّل المرحلة الأولى من برنامج “ريادة” ومن شأنها تعزيز التواصل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتطوير الخدمات لكافة المستفيدين.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في كلمته بدعم وزارة الداخلية لإمارات المناطق كافة، الذي يأتي انطلاقاً من الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لتطوير بيئة العمل في إمارات المناطق، وخصوصاً دعم مسار التحول التقني.