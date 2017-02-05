أمير الشمالية يزور جناحي المنطقة وحائل

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الجنادرية – واس

قام صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية بزيارة لجناح المنطقة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية 31 ، للاطلاع على ما يقدمه الجناح من فعاليات ونشاطات تراثية وفلكلورية لزوار المهرجان.

وكان في استقبال سموه رئيس الجناح خلف بن حمود القاران ، ومدير عام المراسم بالحرس الوطني العميد خالد العامر ونائب رئيس وفد المنطقة تركي رضيمان العنزي ومحافظ رفحاء بدر الهزاع،ورئيس بلدية رفحاء المهندس شمام الشمري ورؤساء الأقسام المشاركة .

وقدم رئيس الوفد الشكر لسموه على دعمه للجناح ، وأطلعه على مشاركات وفعاليات الجناح المتنوعة.وتجول الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله في أرجاء أجنحة وأقسام وأركانات منطقة الحدود الشمالية شملت الحياة الطبيعية والسمن البري والفراء وقرص الخبز الجمري وطريف والخبز الشمالي والصقور والسوق الشعبي للحرفيات والأسر المنتجة ومعرض الفعاليات وجناح هيئة السياحة ومعرض التعليم و معرض الجامعة . بعد ذلك زار سموه جناح محافظة رفحاء حيث استمع لشرح عن محتويات الجناح، ومتحف المحافظة وجناح أمانة المنطقة، وجمعية الثقافة و الفنون، والمعرض التشكيلي لفناني و فنانات المنطقة، وجناح شركة معادن .

بعدها زار أمير منطقة الحدود الشمالية جناح منطقة حائل وكان في استقباله رئيس الجناح يوسف الشغدلي، حيث تجول في جناح الجامعة وبيت التراث والمعرض التشكيلي والأسر المنتجة والحرف، فيما شارك سموه في العرضة السعودية .

وفي ختام الجولة تمنى سموه للجميع التوفيق والنجاح ، وحثهم على إظهار جمال منطقتي الحدود الشمالية وحائل بما تحتويانه من موروثات ثقافية وشعبية وتاريخية للزوار.