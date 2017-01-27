أمير القصيم: لجنة المتابعة الميدانية قلصت المشاريع المتعثرة

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بريدة – البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن المنهجية في متابعة المشروعات من أهم أولويات كل مسؤول في إمارة منطقة القصيم، مشيراً إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ـــ عندما تشرف بثقته بتعيينه أميراً للمنطقة، كان لها أبلغ الأثر في نفسه ، من خلال تأكيده ـــ أيده الله ـــ بمتابعة كل ما يخص المنطقة وشؤونها ومشاريعها.

جاء ذلك عقب لقاء سموه معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق العميد محمد الهبدان، ووكلاء إمارات المناطق المساعدين للشؤون التنموية، وأمناء المجالس، لعقد لقاء إمارات المناطق لمتابعة المشروعات الحكومية والإطلاع على تجربة إمارة منطقة القصيم بمتابعة المشروعات، الذي استضافته إمارة منطقة القصيم.