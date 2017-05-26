أمير القصيم يثمن دعم ولي العهد لكل ما يخص السجون

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بريدة – البلاد

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه واهتمامه في كل ما يخص السجون في المملكة بشكل عام وبمنطقة القصيم بشكل خاص،

مبدياً فخره في مخرجات الجناح المثالي لسجون منطقة القصيم ، وما يقومون فيه من متابعات بشكل دائم على أحوال السجناء، ودعمهم عبر البرامج والتطوير لدراستهم وتدريبهم ، ليكونوا عوناً لأنفسهم من خلال تأهيلهم.

وقال سمو أمير منطقة القصيم : إن السجن فترة إصلاحية قبل أن يكون عقاباً ، مطالباً جميع النزلاء أن يعيشوا لحظة التأمل للعودة إلى الحياة، والتفكر لما سبق ولما هو قادم برؤية إيجابية لحياة صالحة ومستقيمة, لافتاً الانتباه إلى أن المملكة تعد الوحيدة بالعالم التي تُسقط من محكومية النزيل وفق حفظة للقرآن الكريم، وتشجع وتحث على حفظه,

مشيداً برجال الأعمال الداعمين للأعمال الخيرية والمهنية والعلمية لخدمة النزلاء, مقدماً شكره لكل من وقف على تخريج هذه الكوكبة سواء في إدارة سجون المنطقة، وجامعة القصيم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإدارة التعليم بالقصيم ، داعياً المولى أن يحقق للنزلاء أمانيهم لكل ما فيه خير وصلاح لهم ولأسرهم.

جاء ذلك في كلمة سموه خلال رعايته ، حفل تخريج 125 نزيلاً ، وذلك في الجناح المثالي بسجون بريدة ، وافتتاح مجمع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل لتحفيظ القرآن الكريم بالسجون ، وتوقيع اتفاقية دعم البرامج التعليمية للنزلاء، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز الحميدان، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب ، ومدير سجون منطقة القصيم اللواء فهد النعيم ، ووكيل جامعة القصيم الدكتور علي السيف.

وبدأت زيارة سمو الأمير فيصل بن مشعل لمقر سجون بريدة، بافتتاح مجمع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل لتحفيظ القرآن الكريم لنزلاء الجناح المثالي , بعد ذلك توجه سموه للاطلاع على المعارض الموجودة في الجناح المثالي ، التي عرض فيه عدد من الجهات الخيرية والبرامج التعليمية والأعمال المهنية والفنية للنزلاء.

عقب ذلك شهد سموه توقيع اتفاقية دعم البرامج التعليمية للنزلاء بين شركة العباقرة وإدارة سجن بريده , ليتوجه بعد ذلك لمقر الحفل، حيث قدم وكيل جامعة القصيم الدكتور علي السيف كلمة أكد فيها أن كثيراً من الاحداث والبرامج في سجن بريدة تتحدث عن نفسها عبر العديد من المخرجات والنتائج المبهرة,

مبيناً أن برنامج تعليم نزلاء السجون أكبر دليل على ذلك وأن دولتنا منذ تأسيس مؤسسها الملك عبد العزيز رحمه الله ووصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله- وضعت أسسا تضمن ريادتها ليس على المستوى العربي بل على مستوى العالم .