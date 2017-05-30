أمير القصيم يثمن دور القضاء في المملكة

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بريدة- البلاد

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما تنعم به المملكة من أمن وأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -، مثمناً سموه دور القضاء في المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سمو أمير منطقة القصيم، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز لعددٍ من أصحاب الفضيلة المشايخ القضاة في منازلهم هنأهم خلالها بحلول شهر رمضان المبارك، حيث زار سموه الشيخ علي الربيش، والشيخ منصور الجوفان، والشيخ إبراهيم الحسني رئيس المحكمة العامة ببريدة، والشيخ عبدالله المحيسن رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم.

وقال سموه : المملكة منذ تأسيسها تطبق كتاب الله – عز وجل – وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، متمنياً لجميع القضاة دوام التوفيق، وأن يكونوا أسساً لتحقيق العدل .

وسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على صيام رمضان وقيامه، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة واللحمة الوطنية المتينة بين القيادة والشعب.

من جانبهم قدم القضاة التهنئة لسموهما بمناسبة شهر رمضان المبارك، مثمنين هذه الزيارة.