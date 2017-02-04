أمير القصيم يزور مهرجان الحنيني

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عنيزة – البلاد

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مهرجان الحنيني الأول الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة في سوق المسوكف الشعبي، حيث تجول سموه على المعروضات

واطلع على سير العمل بالمهرجان, كما شاهد ما تقدمه الأسر المنتجة من منتجات شعبية, وشاهد مقر القهوة العربية وما تحمله من طراز معماري قديم تحمل اسم عبدالله الزامل “رحمه الله”.

بعد ذلك شهد سموه الحفل المعد بهذه المناسبة، وشارك بالعرضة السعودية التي قدمتها فرقة عنيزة للفنون الشعبية وكرم الداعمين والمساهمين في المهرجان.

وعبر سمو أمير منطقة القصيم ، عن فخره واعتزازه بالنسخة الأولى من مهرجان الحنيني مقدماً شكره وتقديره لمحافظ عنيزة المكلف عبدالرحمن السليم، والغرفة التجارية والمشغلين للمهرجان والأسر المنتجة التي أسهمت في نجاحه.

وقال سموه : إن مهرجان الحنيني، هو مخرج من مخارج الأسر المنتجة التي تجعل من هذا المنتج عنوانا لها وينطوي تحته منتجات كثيرة من الأكلات الشعبية، وكل ما يوجد مخرج من هذه المخارج لأعمال الأسر المنتجة يسعدنا ويفرحنا كثيراً.

وأشار إلى أن البداية الموفقة لهذا المهرجان ستكون انطلاقة لنسخ كثيرة في الأعوام القادمة في كل ما يخدم محافظة عنيزة وأسرها المنتجة.

رافق سمو أمير منطقة القصيم خلال الزيارة، وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز الحميدان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ عنيزة المكلف عبدالرحمن السليم ، ومدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب.