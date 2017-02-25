أمير القصيم يلتقي مؤلف موسوعة (العقيلات)

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بريدة – البلاد

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير القصيم بجهود عبداللطيف بن صالح الوهيبي مؤلف موسوعة (العقيلات: مآثر الآباء والأجداد على ظهور الإبل والجياد) التي بذلها في تأليف هذه الموسوعة التعريفية بهؤلاء الرجال الذين أبدعوا في عملهم وتميزوا في تعاملهم

مشيداً بأعمال الوهيبي للمحافظة على إرثهم من خلال متحف العقيلات ببريدة وموسوعته التي ألفها وصدرت مؤخراً. جاء ذلك خلال استقبال سموه للوهيبي يوم الأربعاء.

من جانبه اعتبر الوهيبي إشادة أمير منطقة القصيم دافعاً لتقديم المزيد من الجهود والعمل لخدمة الوطن ورجاله المخلصين مؤكداً أن سموه دائما يحفز ويشجع ويدفع لتقديم المزيد.

وكان الوهيبي قد اصدر موسوعته (العقيلات: مآثر الآباء والأجداد على ظهور الإبل والجياد) والتي والتي تحتوى على رصد تاريخي وجغرافي وسياسي واقتصادي واجتماعي وزراعي لأحداث مرت على فترات زمنية متباعدة تقارب أربعة قرون

و تشتمل الموسوعة على سير ذاتية مفصلة ومختصرة شملت 3354 شخصية من رجال العقيلات على اختلاف مهامهم وفئاتهم كما اشتملت على أبرز ما قاله الرحالة الغربيون عن العقيلات ورحلاتهم خلال تلك الحقبة.