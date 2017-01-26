أمير الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء يستقبلون العنقري

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الكويت -واس

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بقصر بيان أمس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري والوفد المرافق له الذي يزور الكويت حاليًا.

حضر الاستقبال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي .

كما استقبل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت بقصر بيان أمس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة والوفد المرافق له.

واستقبل صاحب السمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت امس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري والوفد المرافق له.

كما استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أمس رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

حضر اللقاء النائب الدكتور حمود الخضير ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي.