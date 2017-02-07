العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أمير المدينة المنورة في ربوع محافظة تيماء التاريخية

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أمير المدينة المنورة في ربوع محافظة تيماء التاريخية
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تبوك ــ سعد الشهراني

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بزيارة المواقع الأثرية في محافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك ,

وكان في استقباله محافظ تيماء الأستاذ سلطان بن شخبوط ال سلطان ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ ناصر أحمد الخريصي ومدير مكتب الآثار بمحافظة تيماء محمد بن حمد النجم ,

حيث تجول سموه في بئر هداج التاريخي وأطلع على عمق تاريخ البئر على مدى تعاقب الحضارات التي مرت بها تيماء ، كما قام سموه بزيارة متحف تيماء الأثري واختتم جولته بزيادة موقع قرية الأثري عقب ذلك قام سموه بزيارة الشيخ ماضي بن فهد الطلق في منزله .

هذا ولقد عبر الشيخ ماضي الطلق عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان على تشريفه وزيارته الكريمة لمنزله مما يجسد التلاحم بين القيادة والشعب ويؤكد اهتمام ولاة الأمر بدعم كافة المناطق ،

وأشار الشيخ الطلق لإشادة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بمحافظة تيماء واحتضانها لأهم المواقع الأثرية على مستوى العالم والتي تعتبر من الروافد السياحية والاقتصادية لمنطقة تبوك بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة ،

كما أعرب الشيخ ماضي الطلق عن شكره للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على اهتمامها بتطوير المواقع الأثرية بمحافظة تيماء والمحافظة عليها .

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التصنيف: محليات

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