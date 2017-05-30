أمير المدينة المنورة يشارك رجال الأمن إفطارهم بساحة المسجد النبوي

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المدينة المنورة – البلاد

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رجال الأمن افطارهم بساحة المسجد النبوي بحضور مدير الشرطة اللواء هادي درهم الشهراني، وقائد قوة الطوارئ بالمنطقة بجاد ماجد الحربي .

واطلع سموه على سير عمل رجال الأمن في تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية لشهر رمضان المبارك من أجل توفير الراحة لقاصدي المسجد النبوي خلال شهر المبارك.

وعبر الأمير فيصل بن سلمان عن شكره لجميع القطاعات الأمنية بالمنطقة على ما يبذلونه من جهد لحماية الأرواح والممتلكات إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وفي ظل اهتمام وعناية القيادة الرشيدة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوار المسجد النبوي ، سائلاً الله للجميع التوفيق.