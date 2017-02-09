أمير المدينة المنورة يكرم المتفوقين ويؤكد على التعليم

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المدينة المنورة -جازي الشريف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن التعليم هو المخزون الحقيقي للأمم ومفتاح تطورها ورقيها ,مبيناً سموه أنه متى ما تحصن الإنسان بالعلم أصبح أكثر قوة على مواجهة صروف الحياة، وأكثر فهما ووعيا لما حوله مما يجعله في مصاف المتقدمين والمتميزين.

وأضاف سموه ، أن بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- يحفظه الله- أولت التعليم مكانة خاصة جعلت المملكة تتبوأ مكانة مرموقة بين الأمم ,مشيراً أن تكريم أبنائنا المتفوقين واحتفائنا بهم يؤكد هذا الاهتمام.

جاء ذلك خلال تكريم سموه واستقباله للطلاب المتفوقين دراسياً بمختلف المراحل على مستوى منطقة المدينة، يرافقهم مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبد الكريم وعدد من قيادات التعليم بالمنطقة بديوان الإمارة .