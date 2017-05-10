العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

أمير المدينة يوجه بأفضل الخدمات لضيوف الرحمن

0 تعليق 20 مشاهدة
أمير المدينة يوجه بأفضل الخدمات لضيوف الرحمن
شارك عبر واتساب

المدينة المنورة -جازي الشريف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة ، على أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف ، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة ، جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع لجنة الحج ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة .

وقال سمو أمير منطقة المدينة المنورة ، إن العناية بشؤون الحج والعمرة تأتي في مقدمة اهتمام ورعاية الدولة ، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – و بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ،

الرامية إلي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ، حاثاً سموه أعضاء اللجنة على بذل المزيد من الجهد والعطاء ، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، الذي يشهد توافد اعداد كبيرة من الزوار والمعتمرين .

الوسوم:, ,

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق