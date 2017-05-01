أمير المنطقة الشرقية يفتتح فندق كمبينسكي بالخبر

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم فندق كمبينسكي العثمان بمحافظة الخبر .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الفندق نائب رئيس مجلس إدارة شركة العثمان القابضة عبدالله العثمان وعدد من المسؤولين بالشركة والفندق ، ثم دشن سموه الفندق وتجول في أرجائه واستمع لشرح موجز عن أجنحته .

عقب ذلك ألقى العثمان كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة الشرقية , موضحاً أن الفندق يعد مشروعاً عملاقاً من المشاريع الرائدة في المنطقة، إذ تعد فنادق كمبينسكي من أقدم الفنادقالتي يمتد تاريخها لأكثر من مائة وعشرين عاماً ، ولهذا كان استقطاب مثل هذا الاسم والعلامة البارزة إضافة أخرى كبيرة للمنطقة في عالم الأعمال ودلالة واضحة على جاذبية بيئتنا الاستثمارية.

وبين أن تشييد المشروع استغرق خمس سنوات على مساحة كاملة تقدر بـ 15 ألف متر مربع وتجاوز حجم مسطحاته 120 ألف متر مربع، مؤكدا أن هذا المشروع وفر العديد من الفرص الوظيفية وكان لشبابنا من الجنسين النصيب الأكبر منها ومنح فرصة لإستقطاب الكوادر السعودية .

وشكر العثمان في ختام كلمته سمو أمير المنطقة الشرقية على افتتاحه للفندق ودعمه غير المحدود لمختلف المجالات التي تهدف إلى نهضة المنطقة، كما شكر منسوبي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجميع الدوائر الحكومية لجهودهم المستمرة في تذليل كل العقبات حيال التنمية السياحية ومواكبتها في التطوير.

بعد ذلك كرم سمو أمير المنطقة الشرقية عدداً من أعضاء مجلس إدارة الفندق .

حضر الافتتاح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس عبداللطيف البنيان، وعدد من المسؤولين.